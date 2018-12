Big Band Bösel zündet musikalisches Feuerwerk

Bis die Funken sprühten - Die Big-Band Bösel ließ es bei den Galaabenden in der Stadthalle Cloppenburg so richtig krachen. Nicht zuletzt, weil die Band ihren 50. Geburtstag feierte. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Roter Teppich, eine Begrüßung durch den Nikolaus und dazu noch ein Gläschen Sekt - Eine musikalische Institution aus Bösel wird 50 Jahre alt. Im großen Rahmen feierte die Big Band Bösel mit drei restlos ausverkauften Galaabenden in der Stadthalle Cloppenburg ihren 50. Geburtstag.



„Es ist für uns ein ganz besonderer Abend und wir freuen uns darauf, dieses Ereignis mit ihnen gemeinsam feiern zu dürfen", begrüßte Moderator Oliver Thoben das Publikum, nach dem die Band gleich zu Beginn mit „Let us entertain you” in Anlehnung an den Song von Robbie Williams einen fetzigen Vorgeschmack auf das Musikprogramm gab, welches vor Spezialeffekten und Überraschungen nur so strotzte. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.