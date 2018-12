Ebay-Betrug: 20-Jähriger soll ins Gefängnis

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Ebay-Betruges im ganz großen Stil hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Freitag einen 20-Jährigen aus Cloppenburg zu weiteren sechs Monaten Jugend-Gefängnis verurteilt. Erst im September war gegen den Angeklagten eine Jugend-Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verhängt worden. Und das ist noch nicht alles. Auf den 20-Jährigen warten noch weitere Verfahren. Zurzeit sitzt der Cloppenburger wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft. Im Mittelpunkt aber stehen die zahlreichen Ebay-Betrügereien. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

14.12.2018 | Basar bringt 1600 Euro für „wanderlicht“