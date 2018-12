Der Pfarrer, Gott und die Welt

Bernd Strickmann (Foto: Kreke)

Cloppenburg (kre). Zwischen Schwulen und Lesben stand der Pfarrer auf der Bühne. Dechant Bernd Strickmann hielt zum Christopher Street Day im Sommer die kürzeste und vielleicht einprägsamste Rede. Seine Kerngedanken: Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und wer Gott suche, zu dem stehe die Kirche, bekannte der gebürtige Westfale. Ohne Ansehen seiner persönlichen Orientierung.



Am Montag ab 19 Uhr steht der 55-Jährige im Cloppenburger Kneipengespräch Rede und Antwort. Die Volkshochschule für den Landkreis und die MT laden ins Bernay's zum Gespräch über „Gott und die Welt" mit dem Geistlichen ein.