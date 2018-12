Basar bringt 1600 Euro für „wanderlicht“

Zufriedene Gesichter: Das Organisationsteam des Basars an der BBS Technik mit Simone Siemer, Christa Anneken und Inga Puzicha (von links) sowie Dieter Rolfes, Pflegedienstleiter von „wanderlicht“. Foto Jacqueline Mählmeyer

Cloppenburg (mt). Für den guten Zweck wurden am Donnerstag handwerklich gefertigte Geschenke auf dem Basar der BBS Technik in Cloppenburg verkauft. Gaumenfreuden wie Kaffee, Kakao, Kinderpunsch und gespendeter Kuchen, den die Ernährungsabteilung am Büfett verkaufte, sorgten ebenfalls für regen Absatz und innerhalb von zwei Schulstunden für eine stolze Spendensumme. Schulleiter Heinz Ameskamp begrüßte Dieter Rolfes, Pflegedienstleiter des stationären Hospizes „wanderlicht“, der das Hospiz, das im April seinen Betrieb aufnimmt, vorstellte und als Empfänger des Erlöses ausgewählt worden war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

14.12.2018 | Im Qualm lauert Krebsgefahr auf Feuerwehrleute