Im Qualm lauert Krebsgefahr auf Feuerwehrleute

Warnen vor Gesundheitsschäden: KreisbrandmeisterArno Rauer und Kreisfeuerwehrärztin Almut Opolka. Foto: Theo Hinrichs

Von Theo Hinrichs



Cloppenburg. Täglich rücken in Deutschland Berufs- und Freiwillige Feuerwehren zum Einsatz aus. Neben Hilfeleistungen sind es hauptsächlich Einsätze bei Verkehrsunfällen und Bränden. Gerade bei Einsätzen mit Rauchentwicklung lauern die Gefahren, denn durch den Qualm verbreiten sich oft Schadstoffe in der Luft. Kreisbrandmeister Arno Rauer und Kreisfeuerwehrärztin Almut Opolka wiesen auf diese Gefahren und Schutzmaßnahmen hin. Gerade bei Bränden könnten Rauch und Qualm zu einer Kontamination der Luft führen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.