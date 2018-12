Paletten-Diebe auf frischer Tat erwischt

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Die Cloppenburger Polizei hat drei mutmaßliche Paletten-Diebe vorläufig festnehmen können. Zuvor sollen die Männer von einem Zeugen in Garrel auf frischer Tat erwischt worden sein. Wie bereits mehrfach berichtet, haben sich in den letzten Wochen Diebstähle von Euro-Paletten gehäuft. In den letzten Monaten ist so ein finanzieller Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Die Polizei hat vor einem Monat auf die Diebstahlserie hingewiesen, um Firmenchefs Tipps zu geben, wie die Europlaetten nicht allzu leicht gestohlen werden können.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich ein Garreler am Dienstag gegen 22.15 Uhr bei der Polizei gemeldet. Er hatte drei Männer dabei erwischt, wie sie offensichtlich Europaletten von einem Firmengrundstück an der Straße Sandrocken in einen Transporter hievten. Als das Trio den Zeugen bemerkte, suchte es das Weite. Doch der Garreler hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Nur wenige Minuten später konnten Beamte den Transporter auf der B72 stoppen. Auf der Ladefläche befanden sich 17 Euro-Paletten. Die Polizei geht davon aus, dass sie von dem Firmengrundstück in Garrel stammen.



Die Insassen des Transporters – drei Männer aus Rumänien im Alter von 19 bis 46 Jahre – wurden vorläufig festgenommen. Sie mussten die Nacht auf der Polizeidienststelle in Cloppenburg verbringen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg sollten die drei Verdächtigen in Haft bleiben – bis zum Beginn einer zeitnahen Gerichtsverhandlung. Das Amtsgericht Cloppenburg lehnte den Antrag jedoch ab, sodass die Männer wieder entlassen wurden.

