Mit Diebstählen Drogen finanziert

Cloppenburg (ma). Wegen Diebstahls in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 27-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten verurteilt. Der Angeklagte ist drogenabhängig. Er hatte es aber geschafft, längere Zeit „clean“ zu bleiben - bis Ende Juli dieses Jahres. Da erlitt der 27-Jährige einen schweren Rückfall. Er lebt noch bei seinen Eltern und ist arbeitslos. Nach dem Rückfall stellte sich sofort die Frage, wie die Drogensucht bezahlt werden kann.



Der Angeklagte entschied sich für Diebstähle. In Cloppenburgs Verbrauchermärkten stahl er dann alles, was schnell verkauft werden kann.

