Austausch macht Lust auf neue Sprache

Besuch im Ratssaal des Cloppenburger Rathauses: Die Gäste aus Cloppenburgs französischer Partnerstadt Bernay und deren Gastgeber vom Clemens-August-Gymnasium wurden im Rathaus empfangen. Christiane Hagemann, Kulturbeauftragte der Stadt, stellte den Gästen Cloppenburg vor. Foto: Martin Liebske

Cloppenburg (mt). Wie lebendig die Städtepartnerschaft zwischen Cloppenburg und Bernay ist, zeigte sich jetzt wieder beim Besuch französischer Schüler und ihrer Lehrkräfte aus Bernay in Cloppenburg. Christiane Hagemann, Kulturbeauftragte der Stadt, in deren Zuständigkeit die Arbeit des Partnerschaftskomitees fällt, freute sich, über 100 französische und deutsche Schülerinnen und Schüler im Ratssaal der Stadt zu begrüßen.



Das Clemens-August-Gymnasium pflegt Schulpartnerschaften sowohl mit dem Lycée Fresnel als auch dem Collège Le Hameau in Bernay und organisiert alle zwei Jahre einen Austausch für Schüler der 9. und der 7. Klassen des Gymnasiums. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.