Kneipen-Schlägerei bleibt ungeklärt

Cloppenburg (ma). Dass Wirtshaus-Schlägereien schwer aufzuklären sind, vor allem dann, wenn alle Beteiligten zum Teil sturzbetrunken waren, beweist ein Fall, der am Mittwoch vor dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes verhandelt wurde. Angeklagt wegen vorsätzlicher Körperverletzung war ein 19-Jähriger aus Cloppenburg. An zwei Verhandlungstagen hat das Gericht versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Am Ende musste der Angeklagte freigesprochen werden. Es würden erhebliche Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten bestehen, begründete die Vorsitzende Richterin den Freispruch. Viele der Zeugen konnten sich an den Vorfall nicht erinnern: "Filmriss". Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

