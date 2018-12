Bei Blitzdiebstahl fünf Handys gestohlen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (hk). Fünf hochwertige Handys haben zwei bislang unbekannte Täter am Dienstag bei einem Blitzdiebstahl in einem Mobilfunkgeschäft an der Lange Straße in Cloppenburg gestohlen. Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen.



Nach Darstellung der Polizei hatten um 17.44 Uhr zwei Männer das Geschäft an der Lange Straße betreten und die Geräte trotz Sicherung sofort aus der Auslage gerissen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz, wo sich ihre Spur verlor. Der ganze Vorfall dauerte nur wenige Sekunden, der Schaden wird mit 5018 Euro beziffert.



Es gibt folgende Täterbeschreibung. Ein Mann war etwa 1,70 Meter groß, schlank und ein südländischer Typ. Er soll ein blaues Basecap und eine hüftlange, rote Jacke getragen haben. Das Alter wird auf 18 oder 19 Jahre geschätzt.



Der zweite Täter soll 1,65 Meter groß, schlank und ebenfalls ein südländischer Typ gewesen sein. Er trug insgesamt dunkle Kleidung und wird auf 17 bis 20 Jahre alt geschätzt.



Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt die Cloppenburger Polizei unter Telefon 04471/18600 entgegen.