Rekord-Haushalt blockiert sich selbst

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Stadt Cloppenburg plant 2019 einen Haushalt der nicht einlösbaren Rekorde: Die bisher höchste Investitionssumme aller Zeiten (31,6 Millionen Euro) würde bis 2022 einen neuen Rekord-Schuldenberg von 55 Millionen Euro auftürmen, wenn alle Beschlüsse umgesetzt werden. Doch der „Wunschzettel“ ist so lang geworden, dass er nicht mehr zu erfüllen ist.



„Das können wir gar nicht schaffen“, betonte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Montagabend in der Haushaltsdebatte des Stadtrates: „Wir kriegen kaum Handwerker und wenn doch, sind sie sauteuer.“ Schon in den vergangenen beiden Jahren blieben Millionen bereitgestellter Mittel ungenutzt. Sonst wären die Schulden nie auf das derzeitige Rekordtief von 11,1 Millionen Euro gesunken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

