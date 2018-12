Diebin nimmt Entlassung einer Kollegin in Kauf

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Wegen Diebstahls und Unterschlagung in drei Fällen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag eine 19-jährige Heranwachsende aus Cloppenburg schuldig gesprochen. Die Angeklagte hatte mehrmals in die Kasse ihres Arbeitgebers gegriffen. Als der Diebstahl aufflog, geriet zunächst eine Kollegin der Angeklagten unter Verdacht. Sie wurde sofort entlassen. Dass der Arbeitgeber mit seiner Vermutung falsch lag, sollte er relativ schnell merken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

