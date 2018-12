Kunstrasen von „Öko-Auflagen“ verschont

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (kre). Die Förderung neuer Kunstrasenplätze in Cloppenburg ohne zwingende „Öko-Auflage“ hat im Cloppenburger Stadtrat scharfe Kritik ausgelöst. Mit dem Verzicht von CDU und SPD auf diese Vorbedingung mache sich der Stadtrat „völlig lächerlich“, rügte Doris Hellmann (UWG/FDP) am Montagabend.



Die CDU verteidigte ihr Vorgehen hingegen mit der „überbordenden Belastung der Vereine“ durch die hohen Mehrkosten, wie Fraktionschef Hermann Schröer erklärte. Die CDU will zunächst den Fußballclubs die (ökologische) Verantwortung überlassen. Notfalls könne der Stadtrat einen Bau immer noch ablehnen, wenn ein konkreter Antrag auf dem Tisch liege, meinte Schröer. Diese Vorgehensweise stieß auf scharfen Protest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.