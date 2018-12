Stadt investiert vier Millionen in die Wehr

Mehr Platz durch Aufstockung: Über vier Millionen Euro will die Stadt Cloppenburg in den kommenden Jahren in die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes am Pingel Anton investieren. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Über vier Millionen Euro will die Stadt Cloppenburg in den kommenden Jahren in die Erweiterung und den Umbau des Feuerwehrgebäudes am Pingel Anton investieren. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat am Montag einstimmig. In den Etat für 2019 wurden 150000 Euro an Planungskosten eingestellt. Für die Erweiterung des Gebäudes sollen in den Jahren 2020 und 2021 jeweils rund zwei Millionen Euro investiert werden.



Nach Angaben von Bürgermeister Wiese entspricht das 1982 errichtete Gebäude in Sachen Unfallverhütung, Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht mehr den Forderungen der Feuerwehr­-Unfallkasse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 11. Dezemberentweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.12.2018 | Die Jugendkirche startet am Samstag