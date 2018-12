Die Jugendkirche startet am Samstag

Letzte Vorbereitung: (von links) Kaplan Michael Bohne, Sara Riesenbeck und Hauke Hackmann tragen einige der letzten Bänke für Samstag beiseite. Foto: Heuer

Cloppenburg (mt). In wenigen Tagen geht es los. Am 15. Dezember wird die Jugendkirche in der St.-Josef-Kirche eröffnet. Die Handwerker haben in den letzten zwei Wochen schon das meiste eingebaut. Und mehr Besucher als sonst hätten neugierig die Kirche aufgesucht, so Kaplan Michael Bohne.



„Jugendliche ab der 7. Klasse und junge Erwachsene können in der Kirche übernachten“, sagt Bohne. Am Samstag wird gemeinsam gefrühstückt. Anmeldungen werden bis Donnerstag im Forum St. Andreas entgegengenommen. Am Samstag beginnt dann das Hauptprogramm in der frei geräumten Kirche. Im Hauptschiff lädt eine Kletteranlage zu einem Gang in luftige Höhe ein, die bis dahin fertig eingebaute Laserinstallation taucht das ehrwürdige Gebäude in ein ungewohntes Licht.



