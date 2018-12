Die Sorgen des Alltags einfach mal vergessen

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ihre Alltagssorgen für ein Wochenende ablegen und einfach mal entspannen, sich mit anderen Menschen austauschen und neue Ideen für den Alltag entwickeln können die Teilnehmer der Familienwochenenden, die der Kreisverband Cloppenburg des Kinderschutzbundes anbietet. Das Projekt feiert jetzt sein zehnjähriges Bestehen. 46 dieser Wochenenden mit weit über 1000 Teilnehmern hat der Kinderschutzbund Cloppenburg in den vergangenen zehn Jahren veranstaltet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.12.2018 | Mit „Laway“ auf weihnachtlicher Weltreise