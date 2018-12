Mit „Laway“ auf weihnachtlicher Weltreise

Atmosphärisch: Die Folk-Band „Laway“ begeisterte in der stimmungsvoll von Kerzen erleuchteten Kirche St. Bernhard mit einem Programm zur Winter und Weihnachtszeit. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Emstekerfeld. Eine musikalische Weltreise zur Winter- und Weihnachtszeit bot das Konzert „Musik in d` Lüchterkark - Folk Meets Classic“ in der Emstekerfelder St.-Bernhard-Kirche. Mit überzeugenden Klangbildern bot die Band „Laway“ eine musikalische Vielfältigkeit, wie es die rund 150 Besucher bislang wohl noch nicht erlebt haben dürften und sie dabei im wahrsten Sinne verzaubert. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.