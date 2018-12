Nikolausmarkt mit Streicheleinheiten

Kunsthandwerker zeigten ihr Können im Museumsdorf

Zum Anfassen: Besonders die Kinder freuten sich über die Tiere. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Land unter“ hieß es am Wochenende für die Besucher des Nikolausmarktes im Museumsdorf. Davon allerdings unbeeindruckt zeigten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die trotz der teilweise widrigen Witterungsbedingungen ins Dorf strömten, um sich auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen. Im Gegensatz zum Samstag fiel der Sonntag etwas angenehmer aus. „Ein Nikolausmarkt im Rhtyth­mus der alten Zeit“, hatte Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne bei der Eröffnung versprochen und Wort gehalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.