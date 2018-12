Wenn nichts riecht, wird es gefährlich

Güllegruben können giftige und entzündliche Gase freisetzen

Einsatz im Kuhstall: In Lindern hatte sich vergangene Woche eine Verpuffung ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr kontrollierte anschließend, ob die die Temperatur unter den Güllerosten überall gleich hoch war. Foto: Meyer

Cloppenburg (mt). Vergangene Woche in Lindern: Bei Arbeiten in seinem Kuhstall bemerkt ein Landwirt plötzlich Feuer unterhalb der Gülleroste. Offenbar hat sich dort Gas entzündet. Der Bauer schaltet schnell, alarmiert die Feuerwehr und beginnt mit einem Schlauch zu löschen. Das gelingt. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte messen mit einer Wärmebildkamera die Temperatur. Alles in Ordnung - und auch die Tiere sind wohlauf. Was oben passiert, kann unten in der Güllegrube gefährlich werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

07.12.2018 | Nikolausmarkt: Drinnen ist‘s trocken