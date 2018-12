Nikolausmarkt: Drinnen ist‘s trocken

150 Aussteller zeigen schönes Handwerk zum Fest

Filigran geschnitzt und geschnitten: Feiner Lichterbogen zum Fest. In den historischen Bauten warten heute und morgen die Handwerker. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Trotz Nieselregens muss im Museumsdorf niemand frieren, auch wenn sich Direktorin Julia Schulte to Bühne einen „Wetter-Sponsor“ gewünscht hätte. Denn zum Nikolausmarkt sind viele der 40 geschmückten Häuser beheizt - so wie der Schafstall, in dem sich am Freitag Freunde und Förderer, Mitarbeiter und Gäste zur Eröffnung drängelten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

