Erste eigene Chips kommen nicht so gut an

Zweite Woche Selbstversuch: Noch habe ich im Handel keine plastikfreie Variante der frittierten Kartoffel gefunden

Nicht so einfach: Der erste Durchgang ging in die Hose. Beim zweiten wurden die Chips besser, geschmeckt hat´s aber nicht. Foto: Haedke

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die zweite Woche „Plastikfrei“ ist vorüber: Sehr schwer fällt mir allerdings der Verzicht auf Chips, bereits seit dem ersten Abend des Projektes fehlte mir der Snack. An den nächsten Tagen wurde es eher schlimmer als besser, nun habe ich selbst zur Kartoffel gegriffen. Und ich muss sagen: Es ist schwieriger als erwartet. Die Scheiben dürfen nicht zu dünn und nicht zu dick sein. Dann kommen sie mit Olivenöl bestrichen in den Backofen, anschließend werden sie nur noch mit Salz bestreut. „Die sind gar nicht mal so lecker und schmecken verbrannt“, lautet der erste Kommentar meiner Freundin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.