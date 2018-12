Cloppenburg: Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Schwere Geräte: Diese sind auf der Baustelle „Emsteker Straße“ im Einsatz. Hier werdend derzeit 660 Tonnen Asphalt verbaut.



Cloppenburg (mt). Auf den Cloppenburger Baustellen geht es voran: Der erste Bauabschnitt an der Emsteker Straße ist aufgrund guter Wetterbedingungen und eines ungestörten Bauablaufes innerhalb von zwölf Wochen voll im Zeitplan. Dies teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.



In dieser Woche starteten dort die Asphaltierungsarbeiten, bei denen insgesamt 660 Tonnen Asphalt verbaut werden. Ziel sei es, die Famila-Einfahrt ab dem 17. Dezember wieder freizugeben. Der Fuß- und Radverkehr wird wie bisher über das Famila-Gelände in Richtung Cappelner Straße geführt.



Fortschritte macht ebenfalls die Baumaßnahme an der Bahnhofstraße: Auch dort finden derzeit Asphaltierungsarbeiten statt. Im Anschluss soll die Zufahrt über die Hagenstraße bis zur Baustelle wieder freigegeben werden. Bis Jahresende erfolgen dann vorbereitende Maßnahmen für den zweiten Bauabschnitt. Dieser wird nach der Frostperiode im kommenden Frühjahr in Angriff genommen und im Spätsommer abgeschlossen sein.