Mensa kocht jetzt auf Uni-Niveau

Der Chef serviert persönlich: Küchenmeister Uwe Fischer lädt rechts) CAG-Direktorin Annette Ovelgönne-Jansen und BBS-Leiter Günter Lübke (Mitte) zum Salatbuffet ein Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In der Mensa des Clemens-August-Gymnasiums geht‘s zu wie in der Uni-Küche: Täglich freie Auswahl unter frischen Gerichten, regional oder mediterran, dazu eine Salatbar und immer eine vegetarische Alternative zu Fisch und Fleisch. Das Ergebnis: Nach vier Jahren Pleiten, Pech und Pannen klappern auf allen Tischen die Teller. Bis zu 250 Essen reichen die sechs Service-Mitarbeiterinnen täglich über die Edelstahl-Theken.



Den späten Erfolg hat der neue Catering-Dienstleister „Curom" in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Landkreis und den Schulen möglich gemacht. Die Köche der Fachkliniken St.Marien/St. Vitus in Neuenkirchen-Vörden liefern seit Februar ins lange kaum genutzte Gebäude das Essen für das CAG, die BBS am Museumsdorf und vorübergehend auch für junge Gäste aus der Grundschule St. Augustinus.

