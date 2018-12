Drogenschmuggel: Vier Personen angeklagt

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg/Lastrup. Wegen Drogenschmuggels im großen Stil müssen sich seit Mittwoch vier Männer und Frauen aus Lastrup und Cloppenburg vor der 1. Großen Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten vor, im Spätsommer und Herbst 2016 sowie von Frühjahr bis Juni vorigen Jahres unerlaubt Betäubungsmittel in größeren Mengen nach Cloppenburg geschmuggelt zu haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

