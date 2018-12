Nach Kürzung keine Radiowerbung mehr

Wirtschaftsgemeinschaft bedauert angekündigte Einsparung

Mehr Kunden und Besucher anziehen: Ohne Radiowerbung für die Stadt wird das nach Ansicht der Kaufleute schwerer. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Mit großem Bedauern hat die Cloppenburger Wirtschaftsgemeinschaft die von CDU und SPD geplante Kürzung ihrer Fördermittel um jährlich 50000 Euro kommentiert. Sollte der Stadtrat am Montag dem Vorschlag folgen, müsse die Radio-Werbung für die Stadt eingestellt werden, weil der Etat nicht mehr ausreiche, erklärte der Vorsitzende Heinz-Josef Schröder auf Nachfrage der MT. Angesichts der wachsenden Konkurrenz im Umland und im Internet sei das ein Rückschritt.