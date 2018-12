Martin Feltes ist neuer Chef der Brückenbauer

Akademie-Direktor übernimmt Amt

Neuer Pädagogischer Direkor: Dr. Martin Feltes. Foto: Willi Rolfes

Stapelfeld (mt). Während der Auftaktveranstaltung der Katholischen Akademie Stapelfeld zur Vorstellung des neuen Jahresprogramms am ersten Adventssonntag ist Dr. Martin Feltes in das Amt des Pädagogischen Direktors eingeführt worden. „Mehr als 30 Jahre wirkt Dr. Feltes als Dozent in der Akademie. Mit seiner Erfahrung und seinen Kenntnissen ist er mit Sicherheit eine gute Wahl“, erklärte der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kardinal von Galen, Prof. Dr. Franz Bölsker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.