Im Stroh raschelt‘s wie in Bethlehem

Nikolausmarkt: Museumsdorf versammelt Schafe, Ziegen und Esel im Gulfhaus

Kuscheln im Stroh: Die Heidschnucken machen sich‘s gemütlich. Die Männer im Hintergrund haben ihnen das Bett gemacht. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Im Zwielicht des Gulfhauses raschelt‘s im Stroh: Heidschnucken heben neugierig die Köpfe. Für Ziege und Esel ist das Lager schon bereitet. Ein bisschen erinnert der Hof Awick an den Stall zu Bethlehem, wenn ab Freitag Kindern und Eltern ins Museumsdorf zum Nikolausmarkt strömen. Bis Sonntag, 18 Uhr, stellen rund 150 (Kunst)handwerker weihnachtliche oder nützliche Produkte in den historischen Häusern aus. Die Atmosphäre ist gewollt ruhig – „im Rhythmus der alten Zeit“, sagt Direktorin Julia Schulte to Bühne. Auch ein Mangel des vergangenen Jahres wird diesmal behoben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.12.2018 | Gerüchte überschatten tragischen Tod