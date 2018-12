Exhibitionist bekommt Bewährung mit Bedingungen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Im Prozess gegen einen 24-Jährigen aus Cloppenburg, der sich vor der Oldenburger Jugendschutzkammer wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten musste, ist der Angeklagte am Montag zu zehn Monaten Haft und der Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie verurteilt worden.



Sowohl die Vollstreckung der Haftstrafe als auch die Vollstreckung der Unterbringungsmaßnahme setze die Oldenburger Jugendschutzkammer allerdings zur Bewährung aus. Der Vorsitzende Richter sprach von einer einmaligen Episode. Damit das auch so bleibt, schnürte das Gericht ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das im Rahmen der Bewährungsauflagen einzuhalten ist. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 4. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.