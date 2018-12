Titelverteidiger schon Montag am Start

Volkssport Nummer 1 in Cloppenburg: 211 Teams sind bislang für das Eisstockschießen in der Stadtmitte gemeldet. Am Montag findet der erste Vorrundenspieltag statt. Foto: Andreas Heidkamp

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Startschuss für die 11. Cloppenburger Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen fällt am Montag: Insgesamt gehen an elf Vorrundenspieltagen weit über 200 Teams an den Start und spielen jeden Abend vier Plätze für das Halbfinale am 19. Dezember aus.



Mit am Start sind am Montag bereits die Vorjahressieger vom Hochzeitshaus Cloppenburg. Das „Hochzeitsteam“ hatte im vergangenen Jahr für Furore gesorgt und als Neuling gleich den Sprung ins Endspiel geschafft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

