Trio spielt ohne Netz und doppelten Boden

Handgemachte Partymusik: Die Cloppenburger Band „Crackerjacks“ feierte in der Cloppenburger Stadthalle mit über 350 Freunden und Fans das fünfjährige Bühnenjubiläum. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Über 350 Freunde und Fans der Cloppenburger Band „Crackerjacks“ feierten jetzt zusammen mit Sängerin Jessica „Jessy“ Wetjen, Gitarrist und Sänger Christoph „Chris“ Bruns und Percussionist Rainer „Henky“ Henkenborg in der Cloppenburger Stadthalle das fünfjährige Bühnenjubiläum des Trios. Für Christoph Bruns ein Grund, sich bei den treuen Fans zu bedanken. „Ich habe nicht geglaubt, dass heute so viele zu unserer Party kommen“, sagte der Bandgründer und freue sich über den großen Rückhalt bei den Fans. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

