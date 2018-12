Diskriminierung in Cloppenburg „noch sehr groß”

Leben mit HIV: Der schwule Pornostar Florian Klein alias Hans Berlin (links) berichtete über sein Coming-Out und das Leben mit dem Virus. Rechts Michael Stomberg vom Cloppenburger CSD-Verein. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Dank der medizinischen Versorgung ist ein normaler Alltag für HIV-infizierte heute weitgehend möglich. Jedoch zeigt sich immer wieder, dass die Sensibilität und Toleranz in der Gesellschaft weiter vorangebracht werden müssen - auch in Cloppenburg.



„In der heutigen Zeit gibt es in Cloppenburg noch Ärzte, die keine HIV-Infizierte behandeln. Sie haben in den 1980er Jahren studiert", sagt Michael Stomberg vom Cloppenburger CSD-Verein, der zum „Welt-Aidstag 2018" zu einer Info- und Benefizveranstaltung in das „Bernays" eingeladen hatte. Diese Ärzte hätten „wohl immer noch die Benetton-Bilder vor Augen.” Das italienische Modeunternehmen hatte Anfang der 90er im Rahmen einer Werbekampagne mit Schockfotos für Aufsehen und juristische Auseinandersetzungen gesorgt.

Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.