Polizei schult Mitarbeiter des Finanzamtes

Cloppenburg (mab). Polizisten haben Mitarbeiter des Cloppenburger Finanzamtes geschult. Ziel des Seminares war es, die Mitarbeiter auf mögliche brenzlige Situationen im Arbeitsalltag vorzubereiten. „Immer häufiger sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst verbaler, physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt“, erklärte die Cloppenburger Polizei dazu am Freitag. Das werde auch durch Statistiken belegt. Fast überall sei ein Anstieg von Übergriffen auf Mitarbeiter von Behörden zu verzeichnen.



Das war für Günter Hoffmann, Vorsteher des Cloppenburger Finanzamtes, der Anlass, Schulungen zum Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ anzubieten. Angesprochen werden sollten vor allem die Mitarbeiter, die im Innen- und Außendienst regelmäßig Kontakt zu den Bürgern haben. „ Ziel war es, Vertrauen in die eigene Persönlichkeit zu steigern, Selbstbehauptung zu stärken und Wege aufzuzeigen, auch in schwierigen Situationen mit einer höheren Flexibilität handlungsfähig zu bleiben“, erklärt die Polizei.



Das praktische Training wurde durch die Polizeitrainer für Abwehr- und Zugriffstechniken Polizeioberkommissar Bernd Pauly und Polizeikommissar Robert Gerdes durchgeführt. Kriminaloberkommissar Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention, gab außerdem praktische Hinweise und stellte verschiedene Sicherheitskonzepte vor. Durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta werden auch für andere Behörden Seminare zum Thema "Sicherheit am Arbeitsplatz" angeboten. Termine können über Andreas Bonk unter der Rufnummer 04471/1860-108 vereinbart werden.

