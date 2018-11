Die Eiszeit startet mit Posaunenklang

Geschenke als Dankeschön: Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und Johannes Knuck von Cloppenburg Marketing dankten den Kindern der Kita „Du und Ich“ und des Waldkindergartens, die den großen Weihnachtsbaum geschmückt hatten. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Mit Posaunenklängen und kleinen Präsenten für die Kinder, die den Weihnachtsbaum am Eingang des Weihnachtsmarktes geschmückt hatten, begann am Donnerstag die „Eiszeit“ in Cloppenburg. Um 16 Uhr wurden der Weihnachtsmarkt und die Eisbahn eröffnet, die in diesem Jahr bis zum 30. Dezember geöffnet bleiben.



Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese sprach bei der Eröffnung des Marktes vom „Ende der glühweinlosen Zeit“ und lud alle Bürger ein, bei einem Besuch des Weihnachtsmarktes Abstand von der oft stressigen Vorweihnachtszeit zu finden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

