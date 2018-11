Wiedergeborene Disko trägt ihre Krone

Schnaps für die Zimmerleute: Julia Schulte to Bühne bediente die Handwerker. Zuvor half ihr Prof. Uwe Meiners, den letzten Nagel in den Dachstuhl zu schlagen. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Als der letzte Nagel in den Dachstuhl der wieder aufgebauten Disko „Zum Sonnenstein“ gehämmert war, fielen sich Prof. Uwe Meiners und Dr. Julia Schulte to Bühne auf dem Baugerüst jubelnd in die Arme. Der ehemalige Museumsdirektor und seine Nachfolgerin vollendeten am Donnerstag mit vereinten Hammerschlägen die symbolische Haustaufe, die einen Meilenstein für das Museum markiert. Mehr dazu

