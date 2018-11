Parteien streiten um Kunstrasen-Beschluss

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (kre). Nach der überraschenden Empfehlung des Sportausschusses in Clopppenburg, Kunstrasenplätze nur ökologisch verträglich zu bauen, ist jetzt ein Auslegungsstreit zwischen Grünen auf der einen und SPD und CDU auf der anderen Seite entbrannt.



Michael Jäger warf vor allem der SPD vor, zurückzurudern und von dieser Vorbedingung abzuweichen. SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann wies diesen Verdacht auf Nachfrage zurück. Der Streit dreht sich um zwei Worte, die im Verwaltungsausschuss in den Beschlussvorschlag eingefügt worden sind: „sollte möglichst“. Das sei so wolkig und unbestimmt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

