Staufaktor bleibt auch vor dem Fest

Großbaustellen liegen im Zeitplan, ziehen sich aber noch hin

Ortstermin: Fachbereichsleiter Armin Nöh (Mitte) informierte sich über den Stand der Bauarbeiten auf der Emsteker Straße. Noch liegt alles im Zeitplan. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Autofahrer müssen sich in Cloppenburg auch weiterhin in Geduld üben. Die Großbaustellen auf der Emsteker Straße, Bahnhofstraße und Kirchhofstraße liegen zwar alle im Zeitplan, werden aber noch bis ins nächste Jahr für Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen für die Anwohner und auch Geschäftsleute sorgen. Der Staufaktor wird also auch Begleiter der Bewohner und Besucher der Kreisstadt beim vorweihnachtlichen Einkauf sein.