Schwarze Farbe überführt Langfinger

Cloppenburg (ma). Weil er seinen Chef bestohlen hatte, hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 30-jährigen aus Cloppenburg wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt Die Staatsanwaltschaft hatte sogar ein Jahr Gefängnis für den Angeklagten gefordert.



Der 30-Jährige arbeitete als Aushilfe in einem angesehenen Innenstadt-Restaurant. Am 3. April beschloss der Angeklagte, seinen Chef zu bestehlen. Dazu zog er dem Gastronom heimlich 2750 Euro aus der privaten Geldbörse Des Chefs. Der Wirt war entsetzt – schnell war ihm klar, dass einer seiner Mitarbeiter der Dieb sein muss. Die Polizei stellte eine Falle mit präparierten Geldscheinen auf. Wer sie anfasst, hat fortan schwarze Finger. Lange mussten der Chef des Restaurants und die Polizei nicht warten. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

