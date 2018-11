Fundsachenkeller platzt aus allen Nähten

Foto: Stadt Cloppenburg

Cloppenburg (mt). Langsam wird es eng: Der Fundsachenkeller der Stadt Cloppenburg platzt aus allen Nähten. Dadurch gibt es kaum noch Platz, um neue Fahrräder abzustellen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Derzeit landen wöchentlich zwischen drei und fünf neue Fahrräder in der Fundkammer. Hinzu kamen über 20 Räder nach einer Aufräumaktion des städtischen Bauhofes am Bahnhof.



Daher die eindringliche Bitte aus dem Rathaus: Wer ein Fahrrad vermisst, möge sich bitte im Bürgeramt der Stadtverwaltung melden. Die nächste Online-Versteigerung, die seitens der Stadt bereits angemeldet wurde, startet erst wieder Mitte März 2019. Weitere Informationen gibt es bei Carsten Stammermann, Tel. 04471/185103 oder stammermann@cloppenburg.de.

