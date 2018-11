Ostendorfs Erbe unterm Hammer

Wechselt den Besitzer: Die Rechte an der Passage „Altes Stadttor“ werden am 14. März im Amtsgericht Cloppenburg zwangsversteigert. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Erbe des verstorbenen Kaufmanns Klaus Ostendorf kommt unter den Hammer. Das Amtsgericht Cloppenburg will auf Antrag der Gläubiger das Erbbaurecht an der Passage Altes Stadttor in Cloppenburg am 14. März nächsten Jahres zwangsversteigern. Darüber sind die Pächter der Läden und Geschäfte am Dienstag informiert worden. Die großzügige Passage galt bei ihrer Eröffnung als städtebauliches Novum in der Kreisstadt und ist es bis heute geblieben. Für die Mieter ändert sich nichts: Ihre Verträge bleiben gültig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

