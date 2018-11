Museum beleuchtet Facetten der Nazizeit

Stellten das Buch vor: (von links) Dr. Michael Schimek, Dr. Joachim Tautz, Christina Hemken, Prof. Dr. Uwe Meiners, Dr. Karl-Heinz Ziessow und Heinz Ripke. Foto: Susanne Kaiser

Cloppenburg (mt). „Im Schatten des totalen Krieges: Raubgut, Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit“ lautet der Titel der neuesten Publikation des Museumsdorfs Cloppenburg. Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende und 20 Jahre nach der „Washingtoner Erklärung“ zur Auffindung und Rückgabe von NS-verfolgungsbedingtem Kulturgut werden darin verschiedene Aspekte des NS-Unrechtsregimes auf regionaler und überregionaler Ebene beleuchtet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

