Nachfolge im Rathaus wird zu Geduldsspiel

Krems‘ Stelle erneut ausgeschrieben

Andreas Krems. Foto: Stadt Cloppenburg

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Andreas Krems verzichtet der Verwaltungsausschuss der Stadt nun doch auf die Dienste einer Personalagentur. Die Idee ist nach Informationen der MT am Montagabend wegen hoher Honorarforderungen der „Headhunter" und rechtlicher Verfahrensfragen fallengelassen worden. Stattdessen soll die Stelle des Ersten Stadtrats bis zum 15. Januar nächsten Jahres erneut ausgeschrieben werden.