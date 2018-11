Neues Aggregat lässt das Eis gefrieren

Eisvergnügen pur: Ab Donnerstag ist die Eisbahn in der Stadtmitte wieder geöffnet. Morgens gibt es dort Schulsport, ab 14 Uhr ist Schlittschuhlaufen für jedermann und abends gibt es wieder Eisstockschießen. Foto: ah

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Das Eis hält.“ Früher als in den vergangenen Jahren konnte die Firma Otten aus Meppen bereits am Montag Vollzug beim Aufbau der Eisbahn in der Cloppenburger Stadtmitte vermelden. Offizieller Startschuss für „Cloppenburg on Ice“ und gleichzeitig für den Weihnachtsmarkt ist am kommenden Donnerstag, 29. November, um 16 Uhr.



Zwar muss die Eisschicht noch etwas dicker werden, aber sie hält schon. Noch zwei- bis dreimal wässern und das Eisvergnügen kann starten. Am Donnerstag, 29. November, um 16 Uhr werden offiziell der Weihnachtsmarkt und die Eisbahn eröffnet. “ Bis zum 30. Dezember geht in diesem Jahr die „Eiszeit“ in der Stadtmitte. Noch sind Plätze für den Schulsport und das Eisstockschießen frei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

