Caritas-Basar lockt wieder tausende Gäste

Werkstatt am Ostring platzt aus allen Nähten

Schnell sein mussten die Besucher beim Adventsbasar: Die meisten Weihnachtsgestecke, Kränze und Accessoires waren binnen einer halben Stunde verkauft. Foto: Andreas Heidkamp



Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Der Adventsbasar der Caritas-Werkstatt am Ostring brach am Sonntag fast aus allen Nähten. Die Besucher, die schon lange vor Beginn auf den Einlass warteten, mussten viel Geduld mitbringen, um pünktlich um zehn Uhr die weihnachtlich geschmückten Gänge der Einrichtung förmlich zu „fluten“. Dabei zog er die meisten der Besucher fast schon magnetisch in den Raum mit den vielen dekorativen Weihnachtsgestecken und Kränze, um hier günstige Schnäppchen aus der sehr großen Auswahl zu ergattern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

