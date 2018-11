Ortspolitiker die besseren Experten?

Debatte um Verkehrskommission läuft

Es dreht sich im Kreis: Die Debatte um die Verkehrssicherheitskommission ist um einen Vorschlag reicher. Foto: Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Cappeln. Auf politische Unterstützung, aber auch auf sachliche Zurückhaltung ist die Kritik der Bürgermeister an der Kommission für Verkehrssicherheit im Landkreis gestoßen. Wie bereits berichtet, prüft die Behörde auf Druck der Politik eine neue Zusammensetzung der Expertenrunde. Vor allem aus dem Südkreis sind heftige Vorwürfe gegen die angebliche „Ortferne" der Experten laut geworden. Zumindest die Fraktion der Unabhängigen aus Cappeln unterstreicht die Kritik uneingeschränkt.