Cloppenburg: 21-Jährige tödlich verletzt

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (mt). Tödlich verletzt wurde eine 21-Jährige bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Cloppenburg. Nach ersten Erkenntnissen geriet die junge Frau in einer Kurve am Industriezubringer in den Gegenverkehr. Dort prallte sie mit ihrem Auto frontal in ein entgegenkommenden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die 21-Jährige wurde im Unfallwrack eingeklemmt und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.



Der 30-jährige Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Cloppenburg zur weiteren Versorgung gebracht. Die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich durch die Straßenmeisterei und die Feuerwehr vollgesperrt. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand hatte die junge Frau den Sicherheistgurt nicht angelegt.