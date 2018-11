Problem schon bei Toilettenpapier

MT-Redakteur Oliver Hermes versucht, drei Wochen auf Verpackungsmüll zu verzichten

Eigenen Mehrwegbehälter mitbringen: Bei Edeka in Cloppenburg sind die Mitarbeiter an der Frischetheke geschult worden. Durch das Tablett kommen sie nie in Berührung mit der Dose. Foto: Kulgemeyer

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Plastikfrei einkaufen - geht das überhaupt? Dieser Frage möchte ich nachgehen und versuche in den kommenden drei Wochen auf Verpackungsmüll zu verzichten oder ihn weitestgehend zu reduzieren. Bei der Wahl zwischen Plastik- und Papiertüte greife ich schon immer zur ökologischen Variante. Wenn ich ehrlich bin, endet damit aber schon mein guter Wille.



Der erste Gang durch den Supermarkt fällt ernüchternd aus. Dabei fängt es mit den alltäglichen Dingen an. Die Zahnbürste ist aus Plastik, in der Zahnpasta ist oftmals Mikroplastik enthalten. Eine Alternative gibt es im Bio-Markt. Schwierigkeiten bringt Toilettenpapier, der Großteil der Produkte ist in Folie eingepackt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.