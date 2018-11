MT-Benefizessen in Cloppenburg mit 190 Gästen

Drei Gänge: Thomas Taphorn hatte ein leckeres Menü gezaubert. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Tolle Auftritte und ein leckeres Essen: Mit dem ersten MT-Benefizessen in diesem Jahr haben 190 Gäste sich für die gute Sache engagiert. Der Erlös des Abends geht im Rahmen unserer Weihnachtsaktion an das Hospiz „wanderlicht“.



Geschäftsführerin Heike Büssing stellte die Einrichtung vor. „Wir pflegen und begleiten unsere Bewohner und denken dabei auch an die Angehörigen“, so Büssing. Sie seien auf Spenden angewiesen, da Leistungen wie ein Familienzimmer oder Trauercafé nicht finanziert werden. „Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die uns unterstützen. Es ist eine herausfordernde tolle Aufgabe. Ohne Sie wäre das nicht möglich“, so die Geschäftsführerin weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

