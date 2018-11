Möbelhaus schöpft 34 Millionen Euro ab

Ersehnt von Kunden und Kommunalpolitikern: das geplante „Wohn-Kaufhaus“. ©: XXXLutz

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die geplante Ansiedlung des XXXL-Möbelzentrums in Cloppenburg steht nach wie vor auf dem Prüfstand. Der vom Landkreis engagierte Stadtplaner Jens Nußbaum rechnet mit einem Jahresumsatz zwischen 34 und 44 Millionen Euro für den rund 32000 Quadratmeter großen Komplex im Gewerbegebiet Cloppenburg-West.



„Man kommt gar nicht umhin, Kaufkraft aus der Nachbarschaft abzuziehen" , erklärte der Mitarbeiter des Planungsbüros „Stadt + Handel" aus Dortmund am Donnerstagabend im Planungsausschuss des Kreistags. Das ist durchaus gewollt, denn seit Jahren geben Cloppenburger Möbelkunden ihr Geld in den Nachbarlandkreisen aus.