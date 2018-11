Nikolausmarkt lockt mit Idylle im ganzen Dorf

Eine Feuerzangenbowle gehört natürlich zum Nikolausmarkt im Museumsdorf. Foto: Eckhard Albrecht

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Düfte von Weihnachtsgebäck, Glühwein und Punsch ziehen durch die Luft, überall ist es vorweihnachtlich geschmückt. Dieses Ambiente bietet die 8. Auflage des Nikolausmarktes im Cloppenburger Museumsdorf vom 7. bis 9. Dezember. Ein besonderes Erlebnis bietet der Besuch des Marktes beim Eintreten der Dämmerung, wenn das ganze Dorf in stimmungsvollem Licht erstrahlt.



Aussteller aus nah und fern werden wieder anreisen und ihre oft handgefertigten Produkte anbieten. Beim Gang durch das vorweihnachtlich geschmückte Dorf kann man sicherlich so manche originelle und kreative Geschenkidee entdecken.