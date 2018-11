Cloppenburg radelt noch hinterher

Gemeinsame Radtouren: Zum Stadtradeln Anfang Mai bot die Stadt auch verschiedene gemeinsame Radtouren an. Die Resonanz hätte besser sein können. Wer mitgemacht hat, war aber sehr aktiv dabei. Foto: Dennis Beeken

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese hatte es bereits bei der Siegerehrung im Juni gesagt: „Da ist noch Luft nach oben“. Und so ist es dann auch gekommen. Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ hat Cloppenburg im bundesweiten Vergleich nur einen Platz im Mittelfeld belegt. Insgesamt haben in diesem Jahr 886 Kommunen an der Aktion teilgenommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

